Neuer Schalke-Boss vor Unterschrift

Schalke 04 will die Verpflichtung von Frank Baumann als Sportvorstand zeitnah perfekt machen. Wie Profifußball-Direktor Youri Mulder am Sonntag vor dem Ligaspiel gegen den SSV Ulm am Sky -Mikrofon bestätigte, stehen nur noch Formalitäten im Weg.

Was ein Baumann-Engagement für Mulders eigene Zukunft bedeutet, stehe "noch in den Sternen", so der 56-Jährige, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. Er werde "noch Gespräche führen", sagte Mulder: "Ich möchte dem Verein immer gerne helfen. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ich glaube, dass es schon ein Commitment gibt, um vielleicht in der Zukunft auch zusammenzuarbeiten."