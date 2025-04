Hannover verpflichtet Linksverteidiger Neubauer

Der Elversberger schließt sich in der kommenden Saison Hannover an.

Neubauer, der in der Jugend die Nachwuchsmannschaften von Schalke 04 durchlaufen hatte, trägt seit 2020 das Elversberger Trikot. Mit den Saarländern feierte er 2022 zunächst den Aufstieg in die 3. Liga, im Sommer darauf folgte der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. In der laufenden Saison absolvierte Neubauer alle bisherigen 29 Ligaspiele für den Tabellendritten und kommt dabei auf sechs Vorlagen und zwei Treffer. Am vergangenen Samstag lieferte er den Assist zum 3:1-Endstand in Hannover.