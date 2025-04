Schalke-Pleite beim Tabellenletzten: Karius-Ersatz patzt

Unglücklicher Auftritt von Heekeren

Schalke blieb in der Offensive harmlos und präsentierte sich in der Defensive anfällig. So brachte Kühlwetter Regensburg nach einer Ecke verdient in Führung, Heekeren machte dabei eine unglückliche Figur. Heekeren faustete eine Hereingabe nicht weit genug weg und war beim anschließenden Torschuss ins linke untere Eck schlecht positioniert.