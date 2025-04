HSV verlängert mit Dribbler Dompé

Der Hamburger SV setzt weiter auf Offensivdribbler Jean-Luc Dompé. Der Fußball-Zweitligist verkündete vor seinem Duell mit dem Karlsruher SC am Sonntag die Vertragsverlängerung mit dem 29 Jahre alten Franzosen. Zur Dauer des neuen Kontraktes machte der HSV keine Angabe.

„Jean-Luc geht in erster Linie für alle sichtbar mit seiner Leistung auf dem Platz voran und zeigt sich - besonders im letzten Halbjahr - auch verbessert in der Defensivarbeit“, sagte Vorstand Stefan Kuntz über den Linksaußen, dessen Vertrag im Sommer ausgelaufen wäre: „Vor allem ist er sich aber auch seiner Bedeutung in der Kabine bewusst geworden, ist hier gereift, hilft jungen Spielern bei der Integration.“ Kuntz bezeichnete Dompé zudem als „ein Herzstück unseres Teams“.