"Im Leben nicht": Neururer kritisiert Schalker Führung

Verantwortlich für die erneut dürftige Saison sei aber nicht ausschließlich Trainer Kees van Wonderen. "Auf Schalke müsste man mal lernen, dass es nicht der Trainer ist, der da Fehler macht", sagte Neururer. "Die brauchen jede Woche gefühlt einen neuen. Aber eigenartigerweise sind die Leute, die die Entscheidungen treffen, immer noch da. So kann sich nichts, aber auch gar nichts entwickeln. Mit dem Ziel Wiederaufstieg solch eine Mannschaft trainieren? Im Leben nicht!"

Auch van Wonderen selbst hatte am Samstagabend nach dem 2:2 gegen den Hamburger SV deutliche Kritik an der Vereinsführung um den Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann geübt - und seinen Abschied im Sommer in Aussicht gestellt. "Für mich ist klar, dass ich nach dieser Saison nicht mehr hier bin. Alle Signale dafür sind da", sagte van Wonderen.