Karius-Zukunft bei Schalke? Die Tendenz ist klar

Brisant: Karius Vertrag bei S04 gilt nur für die Rückrunde und läuft somit am Ende der Spielzeit aus. Die Möglichkeit, sich für eine Verlängerung seines Arbeitspapiers zu empfehlen, hat der 31-Jährige also nicht mehr. Schalke 04 muss eine Grundsatzentscheidung treffen: den Vertrag von Karius trotz des Rückschlags zu verlängern oder sich am Ende der Spielzeit trennen. Die Tendenz ist klar.

Beide Seiten sind einer weiteren Zusammenarbeit nicht abgeneigt. Karius nahm die Aufgabe auf Schalke voll an, stellte sich zu Beginn als Nummer zwei erstmal hinten an und voll in den Dienst der Mannschaft. Aufgrund seiner „Malocher“-Mentalität passt Karius perfekt zu S04. Die Fans sehnten sich nach genau so einem Typen.