Münster rutscht auf Abstiegsplatz - Klassenerhalt für Darmstadt

Joshua Mees (63.) erzielte nach der Pause den Ausgleich für Münster, nachdem Luca Marseiler (45.+1) die Gäste kurz vor dem Halbzeitpfiff in Führung gebracht hatte. Am Freitag hatte Mitaufsteiger SSV Ulm durch einen Arbeitssieg bei der SpVgg Greuther Fürth (1:0) den 16. Platz von den Münsteranern erobert. Münster gastiert am letzten Spieltag (18. Mai) in Ulm. Die Darmstädter Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt beseitigte durch das Remis die letzten rechnerischen Zweifel am Klassenerhalt.