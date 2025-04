Horror-Szene: Nürnberg-Profi schwer verletzt

U21-Nationalspieler Jens Castrop steht dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung. Der Mittelfeldspieler, der im Sommer in die Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach wechseln wird, erlitt am Samstag im Heimspiel der Franken gegen den SC Paderborn (2:3) eine Außenbandteilruptur im rechten Knie. Das teilte der Verein am Sonntag mit.