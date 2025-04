Paderborn verpasst Sieg im Verfolgerduell

Die Ostwestfalen kassieren gegen Elversberg den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Die Ostwestfalen kassieren gegen Elversberg den Ausgleich in der Nachspielzeit.

Kein Sieger im Verfolgerduell: Der SC Paderborn hat einen Erfolg gegen die SV Elversberg in der Nachspielzeit verspielt und den Sprung auf den Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Lukas Kwasniok musste sich mit einem 1:1 (0:0) gegen Elversberg begnügen. Nutznießer könnte am Samstagabend Fortuna Düsseldorf sein.