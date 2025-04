"Perfekter Abend": Klose erobert den Betzenberg

„Alle wussten, was dieses Spiel für mich bedeutet“, sagte Klose nach Abpfiff des Zweitliga-Topspiels am Samstagabend: „Ich habe vor dem Spiel erzählt, dass ich hier meine ersten Schritte gemacht habe.“ Doch dann habe sein Fokus voll und ganz auf dem Sportlichen gelegen - mit Erfolg.

„Wie die Mannschaft gefightet hat: das will ich sehen“, lobte Klose. „Wenn man sieht, wie alle zusammengehalten haben und so ein Spiel abliefern, dann zeigt das, was wir für eine Mannschaft sind.“ Dem FCK stellte das Klose-Team so im Aufstiegskampf ein Bein, die Nürnberger selbst dürfen zwei Punkte hinter Lautern zumindest wieder auf den Relegationsrang hoffen.