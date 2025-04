Polzin glaubt an Reaktion: "Vollgas auf Attacke"

Zuletzt kassierte der HSV im Aufstiegsrennen einen herben Dämpfer. Bei Schalke 04 steht am Samstag eine richtungsweisende Partie an.

Trotz des Rückschlags am vergangenen Wochenende glaubt Trainer Merlin Polzin weiter an den Aufstieg des Hamburger SV in die Bundesliga. „Wir wollten fünf Spieltage vor Schluss in solch einer guten Ausgangsposition sein und genau das haben wir uns hart erarbeitet“, sagte der Coach vor der Partie bei Schalke 04 am Samstag (20.30 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1).