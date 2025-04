Per Traumtor: Hertha fügt Köln Pleite im Aufstiegsrennen zu

Lautern kann Druck auf Köln machen

Die Gäste kamen besser in die Partie und hätten durch Marten Winkler in Führung gehen müssen, der 22-Jährige trat freistehend wenige Meter vor dem Tor aber über den Ball (17.). Köln wehrte sich in der Folge, Kapitän Eric Martel schoss flach links vorbei (27.). Ibrahim Maza scheiterte auf der Gegenseite an FC-Keeper Marvin Schwäbe, der den Ball an den Pfosten lenkte (45.).