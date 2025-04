Schalke bindet 20-jährigen Touré

Der Zweitligist will das französische Talent für höhere Aufgaben vorbereiten.

Der Zweitligist will das französische Talent für höhere Aufgaben vorbereiten.

Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat Tidiane Touré mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet. Wie die Gelsenkirchener am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 20-jährige Franzose, der alle Positionen auf der rechten Außenbahn besetzen kann, bis Sommer 2028. Touré gab vor rund zwei Wochen in Regensburg (0:2) sein Profidebüt. Für die U23-Mannschaft kommt er in der Regionalliga West bisher auf 18 Einsätze.