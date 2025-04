"Schönster Tag meines Lebens": Asllani feiert Hattrick

23 Scorerpunkte in 28 Spielen: Fisnik Asllani lässt Elversberg vom Aufstieg träumen.

„Ich glaube, das ist einer der schönsten Tage meines Lebens“, sagte Asllani nach dem 3:1 des Fußball-Zweitligisten bei Hannover 96 am Sky -Mikrofon.

Stolz hielt er nach der Partie den Spielball in den Händen. „Der Ball geht direkt zu meinen Eltern“, erklärte der 22-Jährige. Auch mit seinen Schienbeinschonern drückt der gebürtige Berliner das innige Verhältnis zu seiner Familie aus: Sowohl auf dem rechten als auch auf dem linken Schoner sind Bilder seiner Eltern und seiner beiden Geschwister zu sehen: „Sie unterstützen mich immer – egal, was ist, egal wo, egal wann.“

Aufstieg mit Elversberg? Asllani träumt

Diese Unterstützung trug am Samstag einmal mehr Früchte. Nach einem 0:1-Rückstand zur Halbzeit drehte Asllani auf: In der 55., 78. und 90.+9 Minute erzielte er einen lupenreinen Hattrick und katapultierte sich mit nun 23 Scorerpunkten an die Spitze der Scorerliste der 2. Liga. Mit 17 Saisontreffern steht er außerdem auf Platz zwei der Torjägerliste hinter dem Hamburger Davie Selke (19 Tore).