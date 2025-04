Stepanow geht auf Leihbasis von Leverkusen nach Nürnberg

Bayer Leverkusen verleiht U19-Spieler in die 2. Bundesliga.

Mittelstürmer Artem Stepanow wechselt auf Leihbasis von Bayer Leverkusen zum 1. FC Nürnberg. Wie der Zweitligist am Mittwoch mitteilte, wird Stepanow für die Saison 2025/2026 für die Nürnberger auflaufen. Der 17-Jährige steht seit 2024 in der U19-Mannschaft von Bayer Leverkusen unter Vertrag, spielte aber auch bereits für die Profis und kommt derzeit auf zwei Einsätze in der Champions League.