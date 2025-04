Ulm sendet mit Sieg in Fürth Lebenszeichen

Maurice Krattenmacher (62.) sorgte mit einem abgefälschten Distanzschuss für das einzige Tor in einem lange Zeit mäßigen Kellerduell. Drei Spieltage vor Schluss zog Ulm mit 29 Punkten an Mitaufsteiger Preußen Münster (28) vorbei, der am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 wieder kontern kann. Fürth steht bei 35 Zählern.