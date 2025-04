Paderborn bindet Abwehrspieler

Fußball-Zweitligist SC Paderborn hat Abwehrspieler Laurin Curda weiter an sich gebunden. Wie die Ostwestfalen mitteilten, verlängerte der 23-Jährige seinen Vertrag vorzeitig. Über die genaue Laufzeit machte der Verein keine Angaben.

Curda war im Juli 2023 vom Regionalligisten TSG Balingen nach Paderborn gewechselt, in dieser Zweitligaspielzeit stand er an 14 von 30 Spieltagen in der Startelf.