"Wie Play-offs": Lieberknecht heiß auf Endspurt mit dem FCK

Der neu verpflichtete Trainer des 1. FC Kaiserslautern, Torsten Lieberknecht, nimmt vor seinem Debüt am Sonntag gegen Schalke 04 ( 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker ) den Relegationsplatz in den Blick.

„Wir haben eine Situation, die so ist, dass man noch das eine oder andere erreichen und die Saison vielleicht verlängern kann“, sagte der 51-Jährige am Freitag auf seiner ersten Pressekonferenz beim Fußball-Zweitligisten.

Lieberknecht war am Dienstag als Nachfolger des entlassenen Markus Anfang bekannt gegeben worden. Es gehe nun darum, ein „Signal zu senden, dass wir von hinten weiter kratzen, weiter dranbleiben werden“, kündigte Lieberknecht an. „Dann schauen wir, was nach den vier Spielen rauskommt. Ich bin optimistisch, dass es etwas Gutes wird.“