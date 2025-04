Wieder ein Turbo-Gegentor: Münster tief im Keller

Schon wieder ein Turbo-Gegentor: Für Preußen Münster rückt die unmittelbare Rückkehr in die 3. Liga bedrohlich nahe. Nach den Siegen der Konkurrenz kam der Aufsteiger am 29. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den Karlsruher SC hinaus und ist damit auf den Relegationsplatz abgerutscht.

Marc Lorenz traf per umstrittenem Handelfmeter (73.) für die Preußen. Vor zwei Wochen hatte Münster im Kellerduell gegen Eintracht Braunschweig (1:1) nach 8,5 Sekunden ein Gegentor kassiert.

Lorenz bestraft passiven KSC

„Wir wussten ja, was für eine Saison wir erleben werden und dass es für uns nur um den Klassenerhalt geht“, sagte Münsters Trainer Sascha Hildmann kurz vor dem Anpfiff bei Sky: „Wir sind noch mittendrin, wir haben noch alles in der eigenen Hand - und am Ende wird es auch reichen.“