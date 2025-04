Ziel Bundesliga: Baumann übernimmt Vorstandsposten auf Schalke

Baumann will Schalke "wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten machen".

Nun ist es offiziell: Frank Baumann wird ab 1. Juni neuer Vorstand Sport beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04. Wie die Königsblauen am Mittwoch mitteilten, erhielt der 49-Jährige bereits am vergangenen Wochenende vom Aufsichtsrat des Vereins einstimmig das Mandat. Über die Laufzeit der Vertrags gab der Verein zunächst keine Auskunft.

Seine neue Aufgabe tritt Baumann, der von 2016 bis 2024 bei Werder Bremen als Sport-Geschäftsführer tätig war, mit dem eigens formulierten Ziel an, „Schalke wieder zu einem dauerhaften und erfolgreichen Erstligisten zu machen“. Er habe in den Gesprächen „sehr klar aufgezeigt, wo er Chancen und Herausforderungen sieht, um Schalke dauerhaft zurück in die Bundesliga zu führen“, sagte Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Teil der Findungskommission.