2. Bundesliga heute: Braunschweig - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Fortuna Düsseldorf reist mit einer beeindruckenden Serie im Gepäck nach Braunschweig. In den letzten neun Zweitliga-Partien gegen Eintracht Braunschweig blieb die Fortuna unbesiegt, wobei sie fünf Siege und vier Unentschieden verbuchen konnte. Diese Serie ist unter den aktuellen Zweitligisten nur gegen Karlsruhe länger, wo Düsseldorf seit zwölf Spielen ungeschlagen ist. Besonders bemerkenswert ist die aktive Siegesserie von vier Spielen gegen Braunschweig, die derzeit die längste gegen einen Zweitligisten darstellt. Trainer Daniel Thioune hat zudem eine persönliche Erfolgsbilanz gegen Braunschweig vorzuweisen, mit sieben Pflichtspiel-Siegen und nur einem Punktverlust in acht Duellen.

Braunschweig - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

Eintracht Braunschweig zeigt sich unter Trainer Daniel Scherning in starker Form und ist seit fünf Zweitliga-Spielen unbesiegt. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden hat sich die Mannschaft eine solide Position erarbeitet und könnte nun erstmals in dieser Saison drei Heimsiege in Serie feiern. Der BTSV hat nach 31 Spieltagen einen Vorsprung von fünf Punkten auf den Relegationsplatz und könnte bereits am kommenden Spieltag den Klassenerhalt sichern. Diese Konstanz ist bemerkenswert, da solch ein Vorsprung seit Wiedereinführung der Relegation noch nie verspielt wurde.

Fortuna Düsseldorfs Offensivstärke und Braunschweigs Abwehrschwächen

Joker und Kopfballschwächen als taktische Faktoren

Fortuna Düsseldorf hat in dieser Saison mit 14 Jokertoren, einem geteilten Ligahöchstwert, eine besondere Stärke in der Breite des Kaders gezeigt. Beim jüngsten 3:3 gegen Nürnberg wurden alle Tore durch Einwechselspieler erzielt, ein Novum in der Vereinsgeschichte. Eintracht Braunschweig hingegen kassierte im Jahr 2025 erst zwei Jokergegentore, was auf eine gewisse Stabilität in der Defensive hinweist. Kopfballschwächen könnten ebenfalls eine Rolle spielen, da Düsseldorf bereits neun Kopfballgegentore kassierte, während Braunschweig ligaweit die wenigsten Kopfballtore erzielte. Diese taktischen Faktoren könnten den Spielverlauf maßgeblich beeinflussen.