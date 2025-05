2. Bundesliga heute: Braunschweig - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.05.2025 • 11:50 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt am heutigen Sonntag den 1. FC Nürnberg im Eintracht-Stadion. Die Niedersachsen haben in den letzten Jahren gegen die Franken eine durchwachsene Bilanz vorzuweisen, doch die Heimspiele gegen Nürnberg verliefen zuletzt positiv. Die Löwen sind seit drei Heimduellen gegen den FCN ungeschlagen und konnten zwei dieser Partien gewinnen. Trainer Daniel Scherning wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft diese Serie fortsetzen kann, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Braunschweig - Nürnberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Für den 1. FC Nürnberg wird Janis Antiste eine Schlüsselrolle spielen. Der Stürmer hat in den letzten drei Zweitliga-Partien jeweils getroffen und ist damit der treffsicherste Spieler der Clubberer im Kalenderjahr 2025. Mit fünf Toren in diesem Jahr führt er die interne Torschützenliste an. Trainer Miroslav Klose wird darauf setzen, dass Antiste auch gegen Braunschweig seine Form beibehält, um die aktuelle Negativserie von vier Spielen ohne Sieg zu beenden und die drohende dritte Niederlage in Folge zu vermeiden.

Eintracht Braunschweig kämpft gegen den Abstieg

Eintracht Braunschweig steht unter Druck, da die Mannschaft seit Beginn der Saison auf einem der letzten vier Tabellenplätze verweilt. Besonders die Defensive bereitet Sorgen, denn mit 60 Gegentoren haben die Braunschweiger die zweithöchste Anzahl an Gegentreffern in der Liga. Dennoch zeigt die Heimform Hoffnung: Nur eines der letzten sechs Heimspiele ging verloren. Ein Sieg gegen Nürnberg könnte entscheidend sein, um die erste Teilnahme an den Relegationsspielen zu vermeiden und den Klassenerhalt zu sichern.

Rayan Philippe als Braunschweigs Trumpf

Rayan Philippe ist einer der wenigen Lichtblicke in der Offensive von Eintracht Braunschweig. Der Angreifer hat zehn seiner dreizehn Saisontore im heimischen Stadion erzielt und ist damit einer der besten Heimtorschützen der Liga. In den letzten sechs Einsätzen war Philippe an sechs Toren direkt beteiligt, was ihn zu einem wichtigen Faktor für das heutige Spiel macht. Sollte er seine starke Heimform fortsetzen, könnte er der Schlüssel zum Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg sein.

Wird Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird EBS gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

