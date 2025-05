2. Bundesliga heute: Darmstadt - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der SV Darmstadt 98 muss zum Saisonabschluss gegen Absteiger SSV Jahn Regensburg im Merck-Stadion am Böllenfalltor ran. Die Lilien haben in dieser Saison mit 39 Punkten nach 33 Spielen ihre geteilt zweitschwächste Saison in der 2. Bundesliga hingelegt. Besonders die Rückrunde verlief enttäuschend, mit nur 15 Punkten aus 16 Spielen. Dennoch zeigt die Statistik, dass Darmstadt am 34. Spieltag oft erfolgreich war: In sechs ihrer sieben Zweitliga-Saisons in diesem Jahrtausend gewannen sie am letzten Spieltag. Trainer Florian Kohfeldt wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft diese Tradition fortsetzen kann, um die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.