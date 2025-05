2. Bundesliga heute: Düsseldorf - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2025 • 10:00 Uhr Fortuna Düsseldorf empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Fortuna Düsseldorf empfängt am heutigen Samstag den FC Schalke 04 in der Merkur Spiel-Arena und kann dabei auf eine beeindruckende Heimserie gegen die Königsblauen zurückblicken. In der 2. Bundesliga hat die Fortuna alle drei bisherigen Heimspiele gegen Schalke gewonnen und ist seit vier Zweitliga-Duellen gegen die Knappen ungeschlagen. Trainer Daniel Thioune wird darauf hoffen, dass seine Mannschaft diese Serie fortsetzen kann, um die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Besonders die Heimstärke gegen Schalke könnte ein entscheidender Faktor sein, da die Gäste in der 2. Liga bei keinem anderen Team so oft zu Gast waren, ohne mindestens einmal zu punkten.

Düsseldorf - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Schalke 04 und ihren Trainer Jakob Fimpel steht viel auf dem Spiel. Fimpel, der zum dritten Mal als Chefcoach an der Seitenlinie steht, hat in seinen ersten beiden Spielen einen Sieg und ein Remis erzielt. Sollte er auch heute ungeschlagen bleiben, würde er in die Fußstapfen von André Breitenreiter treten, der 2015 als letzter S04-Coach seine ersten drei Pflichtspiele ohne Niederlage absolvierte. Schalke befindet sich jedoch in einer schwierigen Phase, da sie seit vier Zweitliga-Spielen sieglos sind und mit einem Punkt und -5 Toren auf dem letzten Platz der Tabelle der vergangenen vier Spieltage stehen. Ein Sieg gegen Düsseldorf wäre dringend nötig, um die schwächste Punktausbeute in der 2. Liga-Geschichte der Knappen zu vermeiden.

Fortuna Düsseldorf: Unentschieden-Serie und Joker-Tore

Fortuna Düsseldorf ist seit fünf Zweitliga-Spielen ungeschlagen, hat jedoch zuletzt dreimal in Folge unentschieden gespielt. Die Mannschaft von Daniel Thioune könnte heute einen historischen Moment erleben, sollte sie erneut remis spielen, da sie bisher erst einmal in vier Zweitliga-Spielen in Folge unentschieden spielte. Ein weiteres Highlight der Saison sind die 21 Torbeteiligungen durch Einwechselspieler, was nur der Hamburger SV übertrifft. Die 14 Jokertore der Fortuna sind ligaweit Spitze, und alle drei Tore im letzten Heimspiel gegen Nürnberg wurden von Einwechselspielern erzielt. Diese taktische Flexibilität könnte gegen Schalke erneut von Bedeutung sein.

Defensive Schwächen und Kopfballstärke bei Schalke 04

Der FC Schalke 04 kämpft in dieser Saison mit defensiven Schwächen, da sie mit 58 Gegentreffern die zweitschwächste Defensive der Liga stellen. Nur Regensburg kassierte mehr Gegentore. Besonders die Kopfballstärke der Knappen könnte heute eine Rolle spielen, da sie drei ihrer letzten vier Zweitliga-Tore durch Kopfbälle erzielten und insgesamt zwölf Kopfballtore in dieser Saison verbuchen. Fortuna Düsseldorf hingegen hat bereits zehn Kopfball-Gegentore kassiert, was Schalke eine Chance bieten könnte, ihre offensive Stärke auszuspielen. Beide Teams lassen zudem viele gegnerische Abschlüsse zu, was auf ein intensives Spiel mit zahlreichen Torchancen hindeutet.

Wird Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird F95 gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Fortuna Düsseldorf gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

