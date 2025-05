2. Bundesliga heute: Elversberg - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr empfängt die SV Elversberg Eintracht Braunschweig in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. Die beiden Teams trafen bisher dreimal in Pflichtspielen aufeinander, und jedes Mal gab es einen klaren Sieger. Elversberg konnte sowohl zu Hause als auch auswärts mit 3:0 gewinnen, während Braunschweig in einem Heimspiel einen deutlichen 5:0-Sieg einfuhr. Beide Mannschaften gehen mit einer beeindruckenden Serie von sechs ungeschlagenen Spielen in diese Partie und haben jeweils zwölf Punkte in diesem Zeitraum gesammelt, was nur von Hertha BSC übertroffen wird.