2. Bundesliga heute: Fürth - Hamburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.05.2025 • 12:15 Uhr Die SpVgg Greuther Fürth empfängt heute den Hamburger SV. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die SpVgg Greuther Fürth steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn sie am heutigen Sonntag den Hamburger SV im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer empfängt. Die Bilanz gegen die Rothosen ist alles andere als positiv: Nur eines der letzten 16 Pflichtspielduelle konnte das Kleeblatt für sich entscheiden. Besonders das Hinspiel dieser Saison war eine herbe Enttäuschung für die Fürther, als sie mit 0:5 unterlagen. Dennoch gibt es einen Hoffnungsschimmer: In der Geschichte des Profifußballs hat Fürth noch nie beide Ligaduelle einer Spielzeit gegen den HSV verloren. Trainer Thomas Kleine wird alles daran setzen, diese Serie aufrechtzuerhalten und wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln.

Fürth - Hamburg LIVE im TV, Livestream, Ticker

: - Liveticker: SPORT1

Der Hamburger SV reist mit breiter Brust nach Fürth, nachdem sie am 33. Spieltag den Bundesliga-Aufstieg perfekt gemacht haben. Mit 76 erzielten Toren in dieser Saison stellt der HSV nicht nur einen neuen Vereinsrekord auf, sondern zeigt auch seine beeindruckende Offensivstärke. Besonders Jean-Luc Dompé und Miro Muheim haben sich als herausragende Vorlagengeber etabliert, wobei Dompé mit zwölf Assists die Liga anführt. Im Hinspiel gegen Fürth waren beide maßgeblich am Erfolg beteiligt, und auch heute wird viel von ihrer Kreativität abhängen. Trainer Merlin Polzin wird darauf setzen, dass seine Mannschaft frühzeitig Druck ausübt, um die schwächelnde Defensive der Fürther zu überwinden.

Fürth kämpft gegen den Abstieg

Für die SpVgg Greuther Fürth geht es um alles. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den 16. Platz droht dem Kleeblatt der Absturz auf den Relegationsrang. Eine solche Platzierung wäre erst das zweite Mal in der Geschichte der 2. Bundesliga, dass Fürth so tief fällt. Die Mannschaft von Thomas Kleine ist seit neun Spielen sieglos und muss dringend punkten, um den Abstieg zu vermeiden. Besonders die Standardsituationen könnten heute eine entscheidende Rolle spielen, denn Fürth hat in dieser Saison bereits 21 Tore nach ruhenden Bällen erzielt. Diese Stärke muss heute genutzt werden, um gegen den offensivstarken HSV bestehen zu können.

Hamburgs Kopfballstärke als zusätzliche Gefahr

Eine weitere Herausforderung für Greuther Fürth wird die Kopfballstärke des Hamburger SV sein. Mit 21 Kopfballtoren in dieser Saison, davon allein elf durch Davie Selke, führt der HSV die Liga in dieser Kategorie an. Selke hat sich als unverzichtbarer Torjäger erwiesen und wird auch heute eine zentrale Rolle spielen. Fürth hat insgesamt nur fünf Kopfballtore erzielt, was die Dominanz des HSV in der Luft unterstreichen könnte. Die Fürther Verteidigung muss besonders wachsam sein, um die gefährlichen Flanken und Standards des HSV zu entschärfen. Es wird spannend zu sehen sein, ob die Fürther Abwehr dieser Herausforderung gewachsen ist und ob sie die nötige Stabilität finden, um den Hamburger Angriffswellen standzuhalten.

Wird SpVgg Greuther Fürth gegen Hamburger SV heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird SGF gegen HSV im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SpVgg Greuther Fürth gegen Hamburger SV im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.