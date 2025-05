2. Bundesliga heute: Hamburg - Ulm LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2025 • 16:00 Uhr Der Hamburger SV empfängt heute den SSV Ulm 1846. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Volksparkstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Hamburger SV trifft heute im Volksparkstadion auf den SSV Ulm 1846, und die Geschichte dieser Begegnung verspricht Spannung. In den bisherigen drei Duellen im Profifußball konnten die Rothosen einmal gewinnen, einmal unentschieden spielen und mussten eine Niederlage hinnehmen. Besonders schmerzlich war die Heimniederlage in der Bundesliga-Saison 1999/00, als der HSV mit 1:2 unterlag. Doch die aktuelle Form spricht für die Hamburger: Sie haben ihre letzten drei Zweitliga-Heimspiele gegen Aufsteiger gewonnen und sind seit dem Abstieg mit zwölf Heimsiegen gegen Aufsteiger führend in der Liga.

Hamburg - Ulm LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : SPORT1

: SPORT1 Livestream : sport1.de

: sport1.de Liveticker: SPORT1

Ein entscheidender Faktor für den Hamburger SV könnte heute erneut Davie Selke sein, der mit 21 Toren die Toptorjägerliste der 2. Bundesliga anführt. Besonders gegen Aufsteiger zeigt Selke seine Stärke, fünf seiner Treffer erzielte er in dieser Saison gegen solche Teams. Im Hinspiel gegen Ulm traf er zum Ausgleich, und die Rothosen haben insgesamt 70 Tore in dieser Saison erzielt, womit sie die beste Offensive der Liga stellen. Im Gegensatz dazu hat der SSV Ulm mit nur 33 Toren die zweitschwächste Offensive, was den Hamburgern zusätzliche Chancen bieten könnte.

Tabellensituation und mögliche Bundesliga-Rückkehr

Mit 56 Punkten spielt der Hamburger SV seine zweitbeste Zweitliga-Saison und steht aktuell an der Tabellenspitze. Ein Sieg heute würde die Rückkehr in die Bundesliga besiegeln, da der Vorsprung auf Platz drei vier Punkte beträgt. Allerdings ist der HSV mit diesen 56 Punkten der schwächste Tabellenführer der 2. Liga in der 3-Punkte-Ära und hat in den letzten sechs Spielen nicht gewonnen. Diese Serie gilt es heute zu durchbrechen, um den Aufstieg perfekt zu machen und die Fans im Volksparkstadion zu begeistern.

Personelle Herausforderungen und Schlussviertelstunde

Der Hamburger SV muss heute auf seinen Kapitän Sebastian Schonlau verzichten, der aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt ist. Schonlau war mit den meisten Pässen und Klärungsaktionen pro Spiel ein wichtiger Bestandteil der Hamburger Defensive. Dennoch könnte die Schlussviertelstunde entscheidend sein, denn der HSV erzielte in dieser Saison 20 Tore in den letzten 15 Minuten, während Ulm in dieser Phase anfällig ist und bereits 17 Gegentore kassierte. Es bleibt abzuwarten, ob die Rothosen diese Schwäche der Spatzen ausnutzen können, um den Sieg und den Aufstieg zu sichern.

