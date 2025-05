2. Bundesliga heute: Hannover - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.05.2025 • 22:30 Uhr Hannover 96 empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt Hannover 96 die SpVgg Greuther Fürth in der Heinz von Heiden-Arena. Die Niedersachsen wollen ihre positive Bilanz gegen die Franken weiter ausbauen. In der 2. Bundesliga haben sie bisher elf Siege, sieben Unentschieden und nur fünf Niederlagen gegen Fürth eingefahren. Besonders zu Hause zeigt sich Hannover stark: Von den elf Heimspielen gegen Fürth ging nur eines verloren, und das bereits im Mai 2000. Ein weiterer Heimsieg könnte Hannover erstmals seit der Saison 2016/17 als bestes Heimteam der Liga abschließen lassen.

Hannover - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Hannover 96 muss im heutigen Spiel auf zwei wichtige Spieler verzichten. Boris Tomiak, der in der Rückrunde mit einer beeindruckenden Passquote von 90% glänzte, fehlt nach seiner Roten Karte. Zudem ist Josh Knight, Hannovers bester Torschütze der Saison, aufgrund seiner fünften Gelben Karte gesperrt. Auch Fürth hat mit Noah Loosli einen Ausfall zu beklagen. Der Schweizer, der in der Rückrunde zu den aktivsten Spielern des Kleeblatts gehörte, ist ebenfalls gesperrt. Beide Teams müssen ihre Aufstellungen entsprechend anpassen.

Hannover 96 in guter Form unter Lars Barlemann

Seit Lars Barlemann das Traineramt bei Hannover 96 übernommen hat, zeigt sich das Team in bester Form. Die Niedersachsen gewannen die letzten beiden Zweitligaspiele und feierten damit so viele Siege wie in den zwölf Partien zuvor zusammen. Barlemann ist damit der erste Trainer seit Christoph Dabrowski im Dezember 2021, der seine ersten beiden Spiele mit Hannover gewinnen konnte. Ein weiterer Sieg würde Barlemann in die Fußstapfen von Jürgen Wähling treten, der 1986 sogar acht Siege zum Start seiner Amtszeit feiern konnte.

SpVgg Greuther Fürth kämpft gegen Negativserie

Die SpVgg Greuther Fürth befindet sich in einer schwierigen Phase. Mit 35 Punkten nach 32 Spielen erlebt das Team seine zweitschwächste Saison in der 2. Bundesliga. Die Franken sind seit acht Spielen sieglos und haben dabei nur drei Punkte geholt. Zudem hat Fürth in den letzten drei Partien keinen Treffer erzielt, was zuletzt im Jahr 2019 der Fall war. Trainer Thomas Kleine steht vor der Herausforderung, die Mannschaft aus dieser Negativserie herauszuführen und gegen Hannover 96 einen dringend benötigten Erfolg zu erzielen.

