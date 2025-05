2. Bundesliga heute: Hertha - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Hertha - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

Hertha BSC erlebt in dieser Saison eine ihrer schwächsten Zweitliga-Spielzeiten seit 30 Jahren. Mit 43 Punkten nach 33 Partien steht die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl vor einer Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Eine weitere Niederlage würde den Vereins-Negativrekord von 15 Niederlagen in einer Saison einstellen. Trotz dieser Schwierigkeiten zeigt sich die Alte Dame in den letzten Heimspielen stark, denn sie ist seit vier Partien unbesiegt und konnte dabei acht Punkte sammeln.

Hannover 96: Beste Defensive der Liga

Hannover 96 beeindruckt in dieser Saison mit einer herausragenden Defensivleistung. Mit nur 35 Gegentoren stellt das Team von Trainer Lars Barlemann die beste Defensive der Liga. Besonders bemerkenswert ist, dass Hannover nur zehn Gegentreffer nach ruhendem Ball hinnehmen musste, was ebenfalls Ligabestwert ist. Im Gegensatz dazu hat Hertha BSC bereits 22 Gegentreffer nach Standardsituationen kassiert. Hannover 96 zeigte sich auch offensiv stark bei Standards und erzielte bereits 21 Tore nach ruhenden Bällen. Diese defensive und offensive Stärke könnte im Olympiastadion entscheidend sein.

Trainerduell: Stefan Leitl gegen seinen ehemaligen Verein

Das Spiel zwischen Hertha BSC und Hannover 96 bietet auch ein interessantes Trainerduell. Stefan Leitl, der aktuelle Trainer von Hertha, war bis Dezember 2024 Trainer von Hannover 96 und ist mit 85 Spielen Hannovers Rekordtrainer in der 2. Bundesliga. Nach einer durchaus erfolgreichen Hinrunde wurde er jedoch entlassen. Nun steht er seinem ehemaligen Team gegenüber und könnte mit einem Sieg zeigen, dass er auch gegen seine alte Mannschaft bestehen kann. Hannover 96 hat in der Rückrunde weniger Punkte gesammelt als unter Leitl in der Hinrunde, was dem Spiel zusätzliche Brisanz verleiht. Beide Trainer werden ihre Teams optimal auf diese Begegnung vorbereiten, um die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.