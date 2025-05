2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Lautern LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Sonntag trifft der Karlsruher SC im heimischen BBBank Wildpark auf den 1. FC Kaiserslautern. Für die Gäste aus der Pfalz bietet sich eine seltene Gelegenheit: Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel könnte der FCK erstmals seit der Saison 2009/10 beide Saisonduelle gegen den KSC für sich entscheiden.

Karlsruhe - Lautern LIVE im TV, Livestream, Ticker

Der Karlsruher SC präsentiert sich derzeit in beeindruckender Form. Die Mannschaft von Christian Eichner ist seit vier Zweitligaspielen ungeschlagen und hat dabei drei Siege eingefahren. Besonders bemerkenswert ist die defensive Stabilität der Badener, die in den letzten vier Spieltagen die wenigsten Gegentore der Liga kassierten. Zuhause ist der KSC seit fünf Spielen ungeschlagen und hat in den letzten vier Heimpartien kein Gegentor hinnehmen müssen. Mit einer weiteren Weißen Weste könnte der KSC den Vereinsrekord aus der Saison 2012/13 einstellen.