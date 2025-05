2. Bundesliga heute: Karlsruhe - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.05.2025 • 12:10 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der Karlsruher SC steht vor einer Herausforderung, wenn er am heutigen Sonntag im BBBank Wildpark auf den SC Paderborn 07 trifft. Die Badener haben die letzten drei Zweitliga-Heimspiele gegen die Ostwestfalen verloren, obwohl sie in den ersten acht Heimpartien gegen den SCP in der 2. Liga nur zwei Niederlagen hinnehmen mussten. Trainer Christian Eichner wird besonders auf die defensive Stabilität seiner Mannschaft setzen, die in den letzten Spielen nur wenige Gegentore zugelassen hat.

Karlsruhe - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : -

: - Liveticker: SPORT1

Der SC Paderborn 07 befindet sich in einer spannenden Position in der Zweitliga-Tabelle. Mit 55 Punkten stehen die Ostwestfalen auf Platz vier und haben nur drei Punkte Rückstand auf den direkten Aufstiegsplatz. Obwohl es am letzten Spieltag der Saison noch nie einem Team gelungen ist, einen Drei-Punkte-Rückstand auf die ersten beiden Plätze aufzuholen, wird die Mannschaft von Lukas Kwasniok alles daran setzen, diese historische Hürde zu überwinden. Besonders auswärts zeigte der SCP in dieser Saison eine beeindruckende Leistung, mit nur zwei Niederlagen und 28 gesammelten Punkten. Ein Sieg gegen den KSC könnte den Traum vom Aufstieg weiter befeuern.

Marvin Wanitzek: Karlsruhes Schlüsselspieler

Ein Spieler, auf den der Karlsruher SC heute besonders zählen wird, ist Marvin Wanitzek. Der Top-Torjäger des KSC hat in dieser Saison bereits 13 Tore erzielt und ist mit 23 Torbeteiligungen einer der besten Scorer der Liga. Wanitzek hat nicht nur die Fähigkeit, Tore zu schießen, sondern auch seine Mitspieler in Szene zu setzen, was ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Offensive von Christian Eichner macht. Zudem ist Wanitzek bekannt für seine gefährlichen Eckbälle, aus denen der KSC in dieser Saison bereits zehn Tore erzielt hat. Seine Präzision bei Standardsituationen könnte heute den Unterschied ausmachen.

SC Paderborn: Rekorde im Visier

Der SC Paderborn hat in dieser Saison bereits einige beeindruckende Leistungen gezeigt und könnte heute einen neuen Vereinsrekord aufstellen. Sollte der SCP im Spiel gegen den KSC treffen, wäre es das 30. Saisonspiel in Folge mit einem Torerfolg, was einen neuen Rekord für die Ostwestfalen in der 2. Bundesliga darstellen würde. Zudem hat der SCP in dieser Saison bereits 22 Punkte nach Rückständen geholt, was den Ligahöchstwert darstellt. Diese Fähigkeit, sich nach einem Rückstand zurückzukämpfen, könnte auch heute entscheidend sein, um die Aufstiegschancen zu wahren. Lukas Kwasniok wird seine Mannschaft darauf einstellen, bis zur letzten Minute um jeden Ball zu kämpfen.

Wird Karlsruher SC gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

