2. Bundesliga heute: Köln - Regensburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Köln empfängt heute Abend den SSV Jahn Regensburg im RheinEnergieStadion, und die Historie dieser Begegnung verspricht interessante Einblicke. In den bisherigen fünf Zweitliga-Duellen konnte Köln viermal als Sieger vom Platz gehen. Doch die Regensburger haben bewiesen, dass sie auch in Köln für Überraschungen sorgen können: Im Mai 2019 gelang ihnen ein spektakulärer 5:3-Auswärtssieg, als der Effzeh bereits als Meister feststand. Besonders bemerkenswert war der Doppelpack von Sargis Adamyan, der heute für Regensburg aufläuft, aber von Köln ausgeliehen ist. Diese historische Leistung könnte ihm zusätzlichen Ansporn geben, erneut gegen seinen Stammverein zu glänzen.

Regensburgs Kampf gegen den Abstieg

Für den SSV Jahn Regensburg steht heute ein entscheidendes Spiel bevor. Mit nur 23 Punkten nach 31 Spieltagen spielen sie die zweitschwächste Saison ihrer Vereinsgeschichte in der 2. Liga. Eine Niederlage würde den sicheren Abstieg besiegeln. Auswärts konnte Regensburg bisher lediglich einen Punkt ergattern, und mit einer Tordifferenz von -41 nach 15 Gastspielen stellt dies die schwächste Zwischenbilanz eines Vereins in der Geschichte der 2. Liga dar. Die Regensburger Offensive hat mit nur 19 Toren in dieser Saison ebenfalls große Probleme, was die Aufgabe gegen Köln nicht einfacher macht.