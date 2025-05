2. Bundesliga heute: Lautern - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.05.2025 • 22:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute den SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Kaiserslautern geht mit einer beeindruckenden Heimstatistik in das Duell gegen den SV Darmstadt 98. Trotz der jüngsten Niederlagen gegen die Lilien in der 2. Bundesliga, blieb der FCK in allen fünf Heimspielen im Profibereich gegen Darmstadt ungeschlagen. Mit 29 Heimpunkten stellt Kaiserslautern das zweitbeste Heimteam dieser Zweitliga-Saison dar. Besonders bemerkenswert ist die Offensivkraft der Pfälzer, die mit 32 Toren nach 16 Heimspielen nur einmal überboten wurde – in der Aufstiegssaison 1996/97. Ragnar Ache, der im letzten Heimspiel sein zehntes Heimtor erzielte, ist ein Schlüsselspieler, der für Gefahr sorgen könnte.

Lautern - Darmstadt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Für Kaiserslauterns Trainer Torsten Lieberknecht ist das Spiel gegen Darmstadt 98 von besonderer Bedeutung. Lieberknecht trat nach dem vierten Spieltag dieser Saison als Trainer der Lilien zurück, nachdem er die Mannschaft in 112 Partien betreut und sie in der Saison 2022/23 in die Bundesliga geführt hatte. Mit einem Punkteschnitt von 1.78 war er der erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Lilien in der 2. Bundesliga. Nun steht er mit Kaiserslautern vor der Herausforderung, seine ehemalige Mannschaft zu besiegen und die Heimserie gegen Darmstadt fortzusetzen.

Schwache Rückrunde und Auswärtsmisere der Lilien

Der SV Darmstadt 98 erlebt eine schwierige Rückrunde in der 2. Bundesliga. Mit nur 15 Punkten aus 15 Spielen spielt die Mannschaft unter Florian Kohfeldt ihre schwächste Zweitliga-Rückrunde in der Drei-Punkte-Ära. Besonders auswärts haben die Lilien zu kämpfen: Seit zehn Zweitliga-Auswärtsspielen sind sie sieglos und konnten in keinem ihrer 16 Gastspiele dieser Saison eine Weiße Weste bewahren. Diese Auswärtsmisere könnte Kaiserslautern in die Karten spielen, die zuhause traditionell stark auftreten.

Personalsorgen bei Darmstadt 98

Der SV Darmstadt muss im heutigen Spiel auf die gesperrten Andreas Müller und Aleksandar Vukotic verzichten. Beide Spieler waren mit 31 Einsätzen in dieser Saison wichtige Stützen im Team von Florian Kohfeldt. Vukotic, der zudem 71% seiner Zweikämpfe gewann, wird besonders vermisst, da seine Defensivqualitäten entscheidend sind. Die Abwesenheit dieser Schlüsselspieler könnte die ohnehin schon angeschlagene Defensive der Lilien weiter schwächen und den 1. FC Kaiserslautern in eine vorteilhafte Position bringen.

Wird 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCK gegen D98 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.