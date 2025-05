2. Bundesliga heute: Magdeburg - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.05.2025 • 12:00 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga treffen der 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf in der Avnet Arena aufeinander. Für die Gäste aus Düsseldorf geht es um die Chance, den dritten Platz zu erreichen und damit die Aufstiegs-Relegation zu sichern. Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune ist seit sechs Spielen ungeschlagen und hat in dieser Zeit drei Siege und drei Unentschieden eingefahren. Besonders gefährlich ist die Fortuna bei Standardsituationen, denn mit 22 erzielten Standardtoren führt sie die Liga in dieser Kategorie an. Dawid Kownacki, der zuletzt sein 13. Saisontor erzielte, könnte heute seinen persönlichen Bestwert einstellen.

Der 1. FC Magdeburg spielt unter Trainer Christian Titz die beste Saison seiner Zweitliga-Geschichte und hat bereits 50 Punkte gesammelt. Dennoch ist die Heimbilanz der Magdeburger mit nur 19 Punkten ausbaufähig, was sie zum drittschwächsten Heimteam der Liga macht. In den letzten neun Spielen konnte der FCM nur zwei Siege einfahren, was die Mannschaft heute ändern möchte. Besonders in der Anfangsviertelstunde sind die Magdeburger gefährlich, denn sie trafen bereits zehnmal in dieser Phase der Spiele. Martijn Kaars, mit 18 Saisontoren einer der besten Torschützen der Liga, wird dabei eine Schlüsselrolle spielen.

Shinta Appelkamp als Düsseldorfs Schlüsselspieler

Für Fortuna Düsseldorf könnte Shinta Appelkamp erneut eine entscheidende Rolle spielen. Der Mittelfeldspieler war in seinen letzten drei Einsätzen an drei Toren direkt beteiligt und hat gegen Magdeburg bereits vier Scorerpunkte gesammelt. Seine Fähigkeit, sowohl Tore zu erzielen als auch vorzubereiten, macht ihn zu einem wichtigen Faktor im Düsseldorfer Spiel. Gegen Magdeburg hat er bisher eine starke Bilanz und könnte heute erneut den Unterschied ausmachen. Die Fortuna hat in den letzten 20 Spielen immer getroffen, was auch heute ein positives Zeichen für die Offensive der Gäste ist.

Magdeburgs Defensive gegen Düsseldorfs Schlussviertelstärke

Ein spannendes Duell erwartet die Zuschauer in der Schlussviertelstunde, wenn die starke Defensive des 1. FC Magdeburg auf die offensive Power von Fortuna Düsseldorf trifft. Die Magdeburger haben in diesem Zeitraum der Spiele nur vier Gegentore kassiert, während Düsseldorf 16 Tore erzielte. Diese Stärke in den Schlussminuten könnte für die Fortuna entscheidend sein, um das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Beide Teams haben ihre spezifischen Stärken, die sie heute ausspielen möchten, und es bleibt abzuwarten, welche Mannschaft ihre taktischen Vorgaben besser umsetzen kann.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen F95 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

