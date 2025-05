2. Bundesliga heute: Magdeburg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2025 • 15:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 1. FC Magdeburg geht mit einer beeindruckenden Heimserie in das Duell gegen den SC Preußen Münster. Unter der Leitung von Trainer Christian Titz hat der FCM vier der letzten fünf Heimspiele in der 2. Bundesliga gewonnen und könnte mit einem weiteren Sieg einen Vereinsrekord einstellen. Besonders bemerkenswert ist die Offensive der Magdeburger, die mit 59 Toren die zweitbeste der Liga stellt. Baris Atik, der zuletzt beim 1:1 gegen Hertha BSC seine achte direkte Torbeteiligung in der Rückrunde verzeichnete, ist ein Schlüsselspieler, der auch im Hinspiel gegen Münster erfolgreich war.

Der SC Preußen Münster, trainiert von Kieran Schulze-Marmeling, steht vor einer schwierigen Aufgabe. Nach einer Serie von fünf sieglosen Spielen befindet sich Münster wieder auf einem direkten Abstiegsplatz. Trotz der offensiven Herausforderungen, mit nur 31 erzielten Toren, zeigt Münster eine bemerkenswerte Kopfballstärke. Über ein Drittel ihrer Tore erzielten die Münsteraner per Kopf, angeführt von Joshua Mees, der sechs seiner acht Saisontore auf diese Weise erzielte. Die Mannschaft muss ihre Stärke bei Standards nutzen, um gegen die Magdeburger Defensive zu bestehen.

Historische Bilanz und taktische Herausforderungen

In der bisherigen Geschichte der Begegnungen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Preußen Münster hat der FCM zu Hause noch nie verloren. Die letzte Partie in der Avnet Arena endete im Juli 2020 mit einem 2:2-Unentschieden. Taktisch gesehen wird es spannend, wie Münster mit dem dominanten Ballbesitzspiel der Magdeburger umgehen wird. Der FCM führt die Liga mit durchschnittlich 58% Ballbesitz und den meisten gespielten Pässen an. Münster hingegen hat mit 43% den zweitwenigsten Ballbesitz, was eine Herausforderung darstellt, gegen die spielstarke Magdeburger Mannschaft zu bestehen.

Defensive Stabilität und Schlüsselspieler im Fokus

Beide Teams zeichnen sich durch eine relativ stabile Defensive in der zweiten Halbzeit aus. Magdeburg kassierte ligaweit die wenigsten Gegentore nach dem Seitenwechsel, während Münster die drittwenigsten Gegentore in dieser Phase hinnehmen musste. Die Leistung der Schlüsselspieler könnte entscheidend sein: Baris Atik für Magdeburg und Joshua Mees für Münster sind in Topform und könnten den Unterschied machen. Während Atik seine Kreativität und Torgefahr einbringen wird, könnte Mees mit seiner Kopfballstärke für Gefahr sorgen. Beide Trainer werden ihre Strategien darauf ausrichten, die Stärken ihrer Spieler optimal zu nutzen.

