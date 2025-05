2. Bundesliga heute: Münster - Hertha LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am heutigen Freitagabend empfängt der SC Preußen Münster im Preußenstadion Hertha BSC zum spannenden Duell in der 2. Bundesliga. Die historische Bilanz spricht dabei klar für die Gäste aus Berlin, die in den bisherigen fünf Begegnungen seit Einführung der eingleisigen 2. Liga vier Siege verbuchen konnten.