2. Bundesliga heute: Nürnberg - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Nürnberg - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Ein wichtiger Faktor für die Partie wird das Fehlen von Robin Fellhauer bei Elversberg sein, der aufgrund einer Gelbsperre aussetzen muss. Fellhauer ist mit acht direkten Torbeteiligungen einer der Top-Scorer seines Teams. Dennoch kann Trainer Horst Steffen auf die starke Form von Fisnik Asllani und Muhammed Damar bauen, die ebenfalls zu den besten Scorern der Mannschaft zählen. Auf der anderen Seite hat Nürnberg mit Julian Justvan und Mahir Emreli zwei Spieler in Topform. Justvan war in den letzten drei Spielen an einem Tor beteiligt und Emreli traf ebenfalls dreimal in Folge, was ihn zum torgefährlichsten Spieler der letzten Spieltage macht.