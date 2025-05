2. Bundesliga heute: Nürnberg - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Der 1. FC Köln steht vor einer schwierigen Aufgabe, wenn er heute im Max-Morlock-Stadion gegen den 1. FC Nürnberg antritt. Die Geißböcke haben ihre letzten vier Pflichtspiele in Nürnberg allesamt verloren, und die Erinnerungen an den letzten Sieg in Franken sind verblasst.