2. Bundesliga heute: Paderborn - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 10.05.2025 • 10:00 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SC Paderborn 07 heute in der Home Deluxe Arena auf den 1. FC Magdeburg trifft, steht eine beeindruckende Serie auf dem Spiel. Der 1. FC Magdeburg hat in seinen sieben Zweitligaduellen gegen Paderborn noch nie einen Sieg erringen können, was die Gastgeber zu einem regelrechten Angstgegner für die Magdeburger macht. Für Paderborn hingegen ist Magdeburg der Gegner, gegen den sie in der 2. Bundesliga am häufigsten ungeschlagen geblieben sind. Diese Serie könnte den Gastgebern zusätzlichen Rückenwind geben, um ihre Aufstiegsambitionen weiter zu untermauern.

Der SC Paderborn hat in der Rückrunde der aktuellen Zweitliga-Saison eine starke Leistung gezeigt, mit sieben Siegen aus 15 Spielen und insgesamt 24 Punkten. Besonders hervorzuheben ist Ilyas Ansah, der in den letzten drei Spielen direkt an einem Tor beteiligt war und damit eine neue persönliche Bestmarke aufgestellt hat. Ansah ist einer von fünf Paderborner Spielern mit mindestens zehn Scorerpunkten in dieser Saison, was die offensive Vielseitigkeit der Mannschaft unter Trainer Lukas Kwasniok unterstreicht. Raphael Obermair, ebenfalls in Topform, könnte heute erneut eine entscheidende Rolle spielen, nachdem er im Hinspiel gegen Magdeburg bereits getroffen hat.

Magdeburgs Auswärtsprobleme und Defensivschwächen

Der 1. FC Magdeburg hat nach einem starken Start in die Auswärtssaison zuletzt fünf Spiele in der Fremde nicht gewinnen können, was einem eingestellten Vereins-Negativrekord gleichkäme. Die jüngste 0:5-Niederlage gegen Preußen Münster war ein weiterer Rückschlag für das Team von Christian Titz, das in den letzten acht Spielen nur zwei Siege verbuchen konnte. Besonders anfällig zeigte sich die Magdeburger Defensive bei Kopfbällen, mit 15 kassierten Kopfballgegentoren – ein Ligahöchstwert. Diese Schwäche könnte gegen Paderborn, das die meisten Kopfballabschlüsse und -tore der Liga verzeichnet, erneut entscheidend sein.

Spannung im Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga

Mit drei Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz ist der SC Paderborn mitten im Rennen um den Aufstieg in die Bundesliga. Historisch gesehen gelang es nur Greuther Fürth, einen solchen Rückstand an den letzten beiden Spieltagen aufzuholen. Der 1. FC Magdeburg hingegen hat fünf Punkte Rückstand auf die Aufstiegsplätze und steht vor einer schwierigen Aufgabe. Beide Mannschaften haben in der zweiten Halbzeit der Spiele dieser Saison stark performt, was auf ein intensives und möglicherweise entscheidendes Duell in der Schlussphase des Spiels hindeutet. Die heutige Begegnung könnte somit richtungsweisend für die verbleibenden Spieltage sein.

