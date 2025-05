2. Bundesliga heute: Regensburg - Karlsruhe LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 11.05.2025 • 10:30 Uhr Der SSV Jahn Regensburg empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Jahnstadion Regensburg. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag empfängt der SSV Jahn Regensburg den Karlsruher SC im Jahnstadion Regensburg. Die beiden Teams treffen zum zwölften Mal in der 2. Bundesliga aufeinander. Während Regensburg in den ersten fünf Duellen dreimal siegreich war, hat sich das Blatt in den letzten Begegnungen gewendet. Der Karlsruher SC dominierte die letzten sechs Aufeinandertreffen mit drei Siegen und drei Unentschieden. Besonders bemerkenswert: Die letzten drei Duelle gingen allesamt an die Badener, was ihnen sicherlich zusätzlichen Rückenwind für das heutige Spiel gibt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Regensburg - Karlsruhe LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Der SSV Jahn Regensburg steht bereits als erster Absteiger der aktuellen Zweitligasaison fest. Mit nur 24 Punkten aus 32 Spielen erleben die Regensburger ihre zweitschwächste Saison in der Vereinsgeschichte der 2. Bundesliga. Dennoch zeigt sich das Team von Trainer Andreas Patz vor heimischer Kulisse erstaunlich stark: 22 der insgesamt 24 Punkte wurden im Jahnstadion geholt, was ligaweit den höchsten Anteil darstellt. Zudem ist Regensburg seit sechs Heimspielen ungeschlagen, was ihnen zumindest ein wenig Trost in einer ansonsten enttäuschenden Saison bietet.

Karlsruhes Aufstiegshoffnungen und Auswärtsform

Der Karlsruher SC, unter der Leitung von Trainer Christian Eichner, ist seit fünf Zweitliga-Partien unbesiegt und hat weiterhin rechnerische Chancen auf einen Bundesliga-Aufstieg. Mit vier Punkten Rückstand auf Platz drei ist die Aufgabe jedoch anspruchsvoll, da ein solcher Abstand in der Geschichte der Relegation selten aufgeholt wurde. Nach dem 2:1-Erfolg in Hamburg am 31. Spieltag, dem ersten Auswärtssieg in der Rückrunde, streben die Badener nun ihren zweiten Auswärtssieg in Folge an. Ein Erfolg in Regensburg könnte ihre Aufstiegshoffnungen weiter befeuern.

Defensive Schwächen und offensive Stärken

Regensburg stellt mit 66 Gegentoren die schwächste Abwehr der Liga, was einen neuen Vereinsnegativrekord darstellt. Im Gegensatz dazu hat der Karlsruher SC in 28 der 32 Saisonspiele getroffen, eine Leistung, die nur vom Hamburger SV übertroffen wird. Besonders gefährlich sind die Karlsruher bei Standardsituationen, mit zehn Toren nach Ecken in dieser Saison. Regensburg hingegen erzielte ligaweit die wenigsten Standardtore. Ein Spieler, der besonders im Fokus steht, ist Louey Ben Farhat, der in den letzten vier Spielen dreimal traf und damit einen neuen Rekord als jüngster Spieler des KSC mit Toren in zwei Ligaspielen in Folge aufstellte. Sein Einsatz könnte entscheidend für den Ausgang des Spiels sein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SSV Jahn Regensburg gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird REG gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Jahn Regensburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Jahn Regensburg gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.