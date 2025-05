2. Bundesliga heute: Schalke - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

Am letzten Spieltag trifft der FC Schalke 04 in der Veltins-Arena auf den Aufstiegskandidaten SV Elversberg, der mit einem Sieg sicher den Relegationsrang behaupten wird und sogar noch direkt aufsteigen könnte, sollte der 1. FC Köln verlieren. Die beiden Mannschaften standen sich im Profifußball bisher dreimal gegenüber, alle Begegnungen fanden in der 2. Bundesliga statt.

Elversberg konnte dabei im November 2023 ihren einzigen Sieg gegen Schalke feiern, als sie mit 2:1 auswärts triumphierten. Schalke hingegen hat in den letzten fünf Zweitliga-Spielen keinen Sieg erringen können und steht mit nur einem Punkt aus diesen Partien am Ende einer enttäuschenden Saison. Die Knappen unter Trainer Jakob Fimpel werden versuchen, diese Negativserie zu durchbrechen und die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen.

Schalke - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

Die SV Elversberg, angeführt von Trainer Horst Steffen, beeindruckt in dieser Saison mit einer starken Offensive und einer soliden Defensive. Mit 62 erzielten Toren stellt Elversberg die zweitbeste Offensive der Liga, während sie mit nur elf Auswärtsgegentoren die beste Defensive auf fremdem Platz aufweisen. Schalke hingegen hat mit 60 Gegentoren die zweitschlechteste Abwehr der Liga und kassierte die meisten Heimgegentore in dieser Saison. Diese Diskrepanz zwischen den beiden Mannschaften könnte entscheidend für den Ausgang der Partie sein, insbesondere wenn Elversbergs Topscorer Fisnik Asllani, der mit 25 direkten Torbeteiligungen glänzt, erneut seine Klasse unter Beweis stellt.

Individuelle Spielerleistungen und Schlüsselduelle

Tabellenkonstellation und Saisonabschluss

Die SV Elversberg geht als Tabellendritter in den letzten Spieltag und hat die Chance, ihre Position in den Top-Drei zu behaupten. Seit dem 20. Spieltag verlor Elversberg nur ein Spiel und ist seit sieben Spielen unbesiegt, was ihren Zweitligarekord aus der Vorsaison einstellt. Schalke hingegen wird die Saison mit ihrer schwächsten Punktausbeute in der 2. Liga abschließen und steht vor der Herausforderung, die Heimstatistik zu verbessern. Für beide Teams ist das heutige Spiel nicht nur ein Abschluss der Saison, sondern auch eine Gelegenheit, wichtige Akzente für die kommende Spielzeit zu setzen.