2. Bundesliga heute: Schalke - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 02.05.2025 • 15:30 Uhr Der FC Schalke 04 empfängt heute den SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Veltins-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der FC Schalke 04 geht mit einer beeindruckenden Bilanz gegen den SC Paderborn in das heutige Heimspiel. In den bisherigen neun Pflichtspielen im Profibereich konnten die Knappen sechs Siege und zwei Unentschieden verbuchen, lediglich eine Niederlage mussten sie hinnehmen. Besonders stark präsentiert sich Schalke in der Veltins-Arena: In vier Duellen gegen Paderborn blieben sie ungeschlagen, was ihnen gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten gelang. Diese Heimstärke möchten die Schalker auch unter ihrem Trainer Kees van Wonderen erneut unter Beweis stellen.

Schalke - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPORT1

Die Personalsituation bei Schalke 04 ist angespannt, da sie auf die gesperrten Kenan Karaman und Derry Murkin verzichten müssen. Beide Spieler sind essenziell für die Mannschaft, was sich auch in den Spielminuten widerspiegelt: Nur Ron Schallenberg absolvierte mehr Minuten als Murkin und Karaman in dieser Saison. Die Statistik zeigt, dass Schalke ohne Karaman in der Startelf deutlich weniger Punkte pro Spiel holt. Diese Ausfälle könnten sich negativ auf die Leistung der Mannschaft auswirken, die zuletzt in drei Zweitliga-Spielen in Folge sieglos blieb.

Auswärtsstärke von SC Paderborn

Der SC Paderborn reist mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz nach Gelsenkirchen. In dieser Zweitliga-Saison verloren sie auswärts erst zwei Spiele, was ihnen den alleinigen Ligabestwert einbringt. Diese Stärke auf fremdem Platz möchten sie auch gegen Schalke unter Beweis stellen. Trotz ihrer Auswärtsstärke kämpft Paderborn mit der Herausforderung, Führungen zu halten, da sie in den letzten fünf Spielen acht Punkte nach Führungen verspielten. Trainer Lukas Kwasniok wird darauf bedacht sein, die Defensive zu stabilisieren und die Auswärtsstärke seiner Mannschaft zu nutzen.

Offensive Potenziale beider Teams

Beide Mannschaften verfügen über starke Offensivkräfte, die das Spiel prägen könnten. Moussa Sylla von Schalke erzielte bereits 16 Tore in dieser Saison und ist besonders in der letzten halben Stunde eines Spiels gefährlich. Auf der anderen Seite steht Filip Bilbija von Paderborn, der mit 16 direkten Torbeteiligungen glänzt. Beide Spieler sind Schlüsselakteure für ihre Teams und könnten entscheidend für den Ausgang des Spiels sein. Schalke und Paderborn zählen zudem zu den besten Teams bei Kopfballtoren in der Liga, was auf ein spannendes Duell in der Luft hindeutet.

Wird FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird S04 gegen SCP im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen SC Paderborn 07 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.