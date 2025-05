2. Bundesliga heute: Ulm - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 03.05.2025 • 10:00 Uhr Der SSV Ulm 1846 empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der SSV Ulm 1846 steht vor einer herausfordernden Partie gegen Hannover 96, denn die Spatzen konnten in ihren letzten neun Zweitliga-Duellen gegen die Niedersachsen keinen Sieg erringen. Diese Serie stellt die längste Sieglos-Serie der Ulmer gegen einen Gegner in der 2. Bundesliga dar. Trotz dieser Statistik zeigt sich Ulm unter der Leitung von Trainer Robert Lechleiter in jüngster Zeit in guter Form. Die Mannschaft gewann drei ihrer letzten fünf Spiele, was genauso viele Siege sind wie in den ersten 26 Spielen der Saison. Ein weiterer Erfolg gegen Hannover könnte den positiven Trend fortsetzen und die Moral der Mannschaft weiter stärken.

{ "placeholderType": "MREC" }

Ulm - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Teams müssen im heutigen Spiel auf wichtige Spieler verzichten. Ulms Maurice Krattenmacher, der mit sieben Torbeteiligungen einer der besten Scorer der Mannschaft ist, wird aufgrund einer Gelbsperre fehlen. Krattenmacher war in der Hinrunde entscheidend am Spiel gegen Hannover beteiligt und ist der Ulmer Spieler mit den meisten Einsätzen in dieser Saison. Auf der anderen Seite wird Hannovers Marcel Halstenberg ebenfalls gesperrt fehlen. Diese Ausfälle könnten die taktische Ausrichtung beider Trainer, Robert Lechleiter und Lars Barlemann, erheblich beeinflussen.

Defensive Stärke und Standards: Hannover 96 als Favorit

Hannover 96 hat in dieser Saison mit elf Spielen ohne Gegentor eine beeindruckende defensive Bilanz vorzuweisen, nur die SV Elversberg blieb öfter ohne Gegentreffer. Die Niedersachsen sind besonders bei Standardsituationen gefährlich, da sie 54% ihrer Tore nach ruhenden Bällen erzielten – ein Ligahöchstwert. Ulm hingegen blieb in zwölf Spielen torlos, was die offensive Herausforderung gegen eine starke Hannover-Abwehr unterstreicht. Die Spatzen müssen sich auf eine kompakte Defensive und effiziente Standards der Gäste einstellen, um ihre Chancen auf einen Punktgewinn zu wahren.

Flanken und Ballgewinne: Schlüssel zum Erfolg für Hannover 96

Hannover 96 nutzt seine Stärke bei Flanken, mit durchschnittlich 23 pro Spiel, um Druck auf die gegnerische Abwehr auszuüben. Die hohe Flankengenauigkeit von 28.7% ist ein weiterer Vorteil, den die Niedersachsen gegenüber Ulm haben, das mit nur 14.9 Flanken pro Spiel und einer schwächeren Genauigkeit agiert. Zudem ist Hannover bei hohen Ballgewinnen effizienter, obwohl sie in dieser Saison erst einmal nach solchen Situationen trafen. Ulm ließ jedoch die zweitmeisten Abschlüsse nach hohen Ballgewinnen zu, was eine Schwachstelle in ihrer Defensive darstellt. Trainer Lars Barlemann könnte diese Aspekte nutzen, um seine Mannschaft auf einen weiteren Auswärtssieg einzustellen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird SSV Ulm 1846 gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ULM gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SSV Ulm 1846 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SSV Ulm 1846 gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

{ "placeholderType": "MREC" }

Highlights auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel der 2. Bundesliga im Free-TV auch eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Fans können auf den digitalen Kanälen von SPORT1 jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.