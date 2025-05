2. Bundesliga heute: Ulm - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.05.2025 • 11:45 Uhr Der SSV Ulm 1846 empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Donaustadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr treffen im Donaustadion Absteiger SSV Ulm 1846 und der SC Preußen Münster aufeinander. Die beiden Teams standen sich im Profifußball erst dreimal gegenüber, wobei die Heimteams jeweils als Sieger vom Platz gingen. In der Vorsaison der 3. Liga konnte Münster einen 3:2-Heimsieg feiern, während Ulm das Heimspiel mit 2:0 für sich entschied. Das Hinrundenduell dieser Saison endete torlos. Beide Mannschaften sind bekannt für ihre kämpferischen Leistungen, und die aktuelle Formkurve von Münster verspricht ein spannendes Spiel, da sie zuletzt zwei Siege in Folge feiern konnten.

Ulm - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : -

: - Liveticker: SPORT1

Für Preußen Münster steht heute viel auf dem Spiel. Mit einem Sieg könnten sie erstmals in dieser Zweitliga-Saison drei Siege in Folge feiern, was aufgrund der Tordifferenz gleichbedeutend mit dem sicheren Klassenerhalt wäre. Die Mannschaft von Teamchef Christian Pander hat in den letzten drei Zweitliga-Spieltagen sieben Punkte geholt, mehr als jedes andere Team in diesem Zeitraum. Besonders hervorzuheben ist Jorrit Hendrix, der zuletzt in zwei Spielen in Folge traf und gegen Hertha BSC seinen ersten Doppelpack im Profifußball erzielte.

SSV Ulm 1846: Abschied aus der 2. Bundesliga

Der SSV Ulm 1846 steht bereits als Absteiger fest und wird nach der Saison die 2. Bundesliga verlassen. Mit nur 29 Punkten nach 33 Spielen erleben die Spatzen ihre zweitschwächste Saison im Unterhaus. Besonders die Heimspiele waren in dieser Saison eine Schwachstelle, mit nur 16 Punkten im Donaustadion, was den Ligatiefstwert zusammen mit Hertha BSC darstellt. Trainer Robert Lechleiter wird versuchen, die Saison mit einem positiven Ergebnis abzuschließen und den bisherigen Negativrekord von 19 Heimpunkten aus der Saison 2000/01 einzustellen.

Spielstil und taktische Herausforderungen

Beide Teams sind bekannt für ihre defensive Spielweise und die geringe Anzahl an Pässen. Preußen Münster spielte in dieser Saison die zweitwenigsten Pässe pro Spiel, während Ulm die drittwenigsten verzeichnet. Beide Mannschaften kommen dabei auf eine Passquote von 77%, was nur von Jahn Regensburg unterboten wird. Trotz dieser defensiven Ausrichtung hat der SSV Ulm in jedem der letzten sieben Zweitliga-Spiele getroffen, was für eine gewisse offensive Qualität spricht. Es wird interessant sein zu beobachten, wie die Trainer ihre Teams taktisch aufstellen, um die Schwächen des Gegners auszunutzen und ihre eigenen Stärken zu betonen.

