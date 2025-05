2. Liga: Absteiger Regensburg trennt sich von Trainer Patz

SID 08.05.2025 • 11:32 Uhr In der 2. Liga ist es bereits die siebte Trainerentlassung innerhalb weniger Wochen.

Zweitliga-Absteiger Jahn Regensburg hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Andreas Patz getrennt. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, sei man „zum gemeinsamen Entschluss gekommen, die Zusammenarbeit zum Ende der laufenden Saison nicht weiter fortzusetzen“. Patz habe daraufhin darum gebeten, den Jahn schon vor den letzten beiden Saisonspielen verlassen zu können. Der bisherige Co-Trainer Munier Raychouni übernimmt bis zum Ende der Spielzeit. In der 2. Liga ist es die siebte Trainerentlassung innerhalb der vergangenen drei Wochen.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Im Nachgang an das Auswärtsspiel in Köln habe ich mich wie angekündigt mit Andi Patz intensiv und kritisch, aber stets offen und ehrlich ausgetauscht. Als Ergebnis dieser Gespräche und auch einer umfangreichen und kritischen Saisonanalyse haben wir die gemeinsame Entscheidung getroffen, getrennte Wege zu gehen“, sagte Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer: „Wir möchten in der 3. Liga einen Neuanfang und wollen deswegen die anstehenden Herausforderungen mit neuen Impulsen und einem neuen Profil im Trainerteam starten.“

Regensburg war am Samstag nach einem 1:1 beim 1. FC Köln vorzeitig in die 3. Liga abgestiegen. Die verbliebenen Spiele gegen den Karlsruher SC (11. Mai) und bei Darmstadt 98 (18. Mai) haben für den Tabellenletzten keine sportliche Bedeutung mehr. Patz, der den Verein in der vergangenen Saison als Co-Trainer mit zum Aufstieg geführt hatte, hatte den Jahn im vergangenen November vom entlassenen Joe Enochs übernommen, schon damals hatte Regensburg den 18. Rang belegt.