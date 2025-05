Aufstiegsdrama in der 2. Liga immer verrückter!

Was für ein verrückter Auftakt in den 32. Spieltag der 2. Bundesliga! Magdeburg geht zuhause gegen Preußen Münster unter – inklusive einer bitteren Slapstick-Einlage. Paderborn ist der große Gewinner.

Magdeburg, als Tabellendritter in den 32. Spieltag gestartet, erlebt gegen Preußen Münster ein echtes Debakel. Die Mannschaft von Christian Titz verliert zuhause mit 0:5 – gegen ein Team, das tief im Tabellenkeller festhängt.

Der SC Paderborn hingegen nutzt die Magdeburger Schwäche gnadenlos aus, schlägt Schalke 04 auswärts mit 2:0 und schiebt sich an Magdeburg vorbei auf den Relegationsrang.

Münster dominiert

Münster legte gegen Magdeburg furios los, ging bereits in der 12. Minute durch Hendrix per Kopf in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Lorenz nach einem Abpraller auf 2:0. Kurz vor der Pause folgte der nächste Rückschlag: Nollenberger verursachte einen Elfmeter, den Lorenz souverän zum 3:0 verwandelte (43.).