Bis 2027: Hannover verlängert mit Gindorf

Fußball-Zweitligist Hannover 96 setzt auch in Zukunft auf die Dienste von Lars Gindorf. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, verlängerte der 23-Jährige seinen ursprünglich bis 2026 laufenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr.

Gindorf bestritt in dieser Saison bislang 21 Ligaspiele für 96, am Sonntag hatte er beim 1:0 seines Klubs gegen den Spitzenreiter 1. FC Köln den entscheidenden Treffer erzielt.

„Wir waren mit Lars schon vor dem Wochenende über die Verlängerung einig - umso schöner, dass er gegen Köln seine Chance genutzt und auch losgelöst von dem Tor gezeigt hat, was er uns und unserem Spiel geben kann“, sagte Hannovers Geschäftsführer Marcus Mann: „Lars hat in den vergangenen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen, sich über starke Leistungen in der U23 in unser Profiteam hochgearbeitet und auch dort mehrfach unter Beweis gestellt, dass er wichtige Impulse setzen kann. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch einiges an Potenzial.“