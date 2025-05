Braunschweiger Rückschlag vor der Relegation

Eintracht Braunschweig muss in der Relegation ohne Abwehrspieler Leon Bell Bell um den Verbleib in der 2. Liga kämpfen. Der 28-Jährige hat sich beim 1:4 gegen den 1. FC Nürnberg eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird den Löwen „mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen“, wie der Traditionsklub am Dienstag mitteilte.

Braunschweig spielt in der Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken am Freitag im Saarland und am 27. Mai (beide 20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) vor heimischer Kulisse gegen den Absturz in die Drittklassigkeit. Am Montag hatten sich die Niedersachsen von Trainer Daniel Scherning getrennt, gegen Saarbrücken soll dem bisherigen Co-Trainer Marc Pfitzner die Rettung gelingen.