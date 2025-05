Braunschweig warnt: "Job noch nicht erledigt"

Nachlassen gilt nicht für den Traditionsklub, der das Hinspiel um den Verbleib in der 2. Liga in Saarbrücken am Freitagabend mit 2:0 gewonnen hatte. Nun wollen die Löwen zu Hause den Klassenerhalt endgültig perfekt machen. „Es ist erst die Hälfte der Relegation gespielt, die zweite Halbzeit findet am Dienstagabend statt“, sagte Pfitzner, der den Trainerjob nach der regulären Saison von seinem freigestellten Chef Daniel Scherning für die Relegation übernommen hat.