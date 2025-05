Dreierpacker Emreli schickt Braunschweig in die Relegation

Die Niedersachsen lassen sich von Nürnberg überrollen und spielen nun in der Relegation um den Verbleib in der 2. Fußball-Bundesliga.

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss mehr denn je um den Klassenverbleib zittern – und duelliert sich in der Relegation mit dem 1. FC Saarbrücken am 23. und 27. Mai um das letzte verbliebene Ticket im Unterhaus. Die Niedersachsen unterlagen am letzten Spieltag dem 1. FC Nürnberg deutlich mit 1:4 (0:4), blieben somit auf Relegationsplatz 16.